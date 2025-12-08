Mondial 2026 : combien faut-il débourser pour assister au match Maroc-Brésil ?

Les premières heures qui ont suivi l’ouverture de la billetterie pour la rencontre Maroc–Brésil ont été marquées par un engouement exceptionnel de la part des supporters brésiliens.

Selon des informations exclusives obtenues par Le Site info Sport, la demande des fans de la Seleçao a littéralement explosé, portée notamment par l’avantage géographique offert par le calendrier de la compétition. En effet, la programmation du match au MetLife stadium du New Jersey, à quelques minutes de New York, a largement facilité l’accès aux nombreux Brésiliens installés dans cette région.

La communauté brésilienne de New York et du New Jersey, estimée à près de 400.000 personnes, a ainsi pu se ruer sur les billets dès leur mise en vente, contrastant avec la présence plus réduite des Marocains dans cette zone.

Par ailleurs, le tarif le plus bas disponible pour assister à cette affiche de prestige est de 800 dollars, soit près de 8.000 dirhams, un montant qui risque de compliquer l’accès au stade pour de nombreux supporters marocains.

A noter que cette rencontre se jouera le 13 juin prochain à 18h, heure du New Jersey, soit 23h selon l’heure marocaine.

Abdelilah Mouhib (avec N.M.)