Maroc-Arabie Saoudite : Tarik Sektioui revient sur la victoire et les difficultés rencontrées

L’entraîneur de l’équipe nationale marocaine, Tarik Sektioui, s’est dit heureux de la victoire obtenue contre l’Arabie saoudite et de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe arabe.

Dans une déclaration à la presse après le match, Sektioui est revenu sur la rencontre et sur les circonstances difficiles auxquelles l’équipe marocaine a dû faire face pendant la compétition.

« Les conditions ont été difficiles pour nous, avec de nombreuses blessures touchant nos joueurs, ainsi que la fatigue et l’arrivée tardive de certains d’entre eux », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Le match a été compliqué, mais je suis heureux d’avoir eu confiance en mes joueurs, grâce auxquels nous avons pu gagner et nous qualifier. Enfin, je remercie les supporters, qui sont les meilleurs du monde. »

Le Maroc accède ainsi aux quarts de finale de la Coupe arabe, où il affrontera la Syrie, après s’être qualifié en tant que leader de son groupe.