Mondial 2026: le sélectionneur d’Haïti assistera à la CAN pour préparer le choc face au Maroc

À peine le tirage au sort du Mondial 2026 effectué, les sélections commencent déjà à se projeter sur leurs futurs adversaires. Placée dans un groupe relevé avec le Brésil, le Maroc et l’Écosse, l’équipe d’Haïti prépare un programme minutieux pour être prête en juin prochain.

Son sélectionneur, Sébastien Migné, a annoncé qu’il fera le déplacement au Maroc durant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025, non seulement pour suivre la compétition, mais surtout pour analyser de près la formation marocaine.

Selon le technicien français, assister aux matchs des Lions de l’Atlas sera une étape essentielle de sa préparation. « J’ai travaillé pendant plusieurs années en Afrique, et je suis de près les résultats de cette équipe du Maroc. Elle est très forte. Le Maroc reste sur dix-huit victoires consécutives. Il a un excellent sélectionneur, Walid Regragui, et un très bel effectif. On parle beaucoup de Hakimi, Aguerd, Bounou ou Diaz. Mais c’est un collectif de grande qualité, complet», a indiqué Migné, cité par Foot Mercato.

Et d’ajouter : «Je vais passer une dizaine de jours au Maroc lors de la CAN, afin notamment de regarder les matchs de la RD Congo de mon ami Sébastien Desabre. Mais je vais aussi en profiter pour aller voir des matchs des Lions de l’Atlas».

Pour Migné, le Maroc, depuis la Coupe du monde 2022, «a pris une dimension supplémentaire». «C’est une sélection capable de faire le jeu, comme c’est souvent le cas en Afrique, mais aussi de subir et de faire très mal en contre, comme elle l’avait fait lors du Mondial au Qatar», a-t-il souligné.

H.M.