Coupe Arabe. Maroc–Arabie saoudite : les Lions mènent 1-0 à la pause

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc a pris l’avantage sur son homologue saoudienne en remportant la première période sur le score d’un but à zéro. Karim Berkaoui a inscrit l’unique but du premier acte à la 11e minute, profitant d’une erreur de la défense saoudienne et d’une passe décisive de son coéquipier Tarik Tissoudali.

La première mi-temps a été marquée par une grande intensité entre les deux équipes, les Lions cherchant à doubler la mise tandis que l’Arabie saoudite tentait d’égaliser. La période s’est finalement achevée sur le score de 1-0.