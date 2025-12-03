Prix, fréquence, terminus… tout savoir sur l’Aérobus Casablanca-Aéroport Mohammed V

Une navette « Aérobus » reliant l’aéroport Mohammed V à Casablanca est opérationnelle depuis hier, en coordination avec la société Alsa Al Baida. Ce service fonctionne toutes les 30 minutes et complète l’offre existante du transport public du Grand Casablanca, opérée par le même prestataire.

La navette permet de relier l’aéroport au Port Casa, avec un arrêt au Terminal 1 et une connexion au réseau de taxis et de trains. Au Port Casa, terminus de la ligne, les voyageurs disposent de correspondances avec le réseau urbain, facilitant l’accès aux principaux quartiers de la ville et simplifiant les déplacements.

Ce nouveau service, initié par l’ONDA en collaboration avec la Wilaya, la Province de Nouaceur et le Grand Casablanca, est proposé à un tarif fixe de 50 MAD. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », qui vise à améliorer en continu l’expérience client, dès l’arrivée à l’aéroport, grâce à des services innovants et à un parcours passager plus fluide.

Une flotte dédiée de bus modernes fonctionne 24h/24 et 7j/7. Les véhicules offrent le wifi gratuit, l’air conditionné, des espaces pour les bagages, un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des chauffeurs qualifiés et multilingues. Un service client est disponible tous les jours pour répondre aux besoins et aux questions des usagers.

Les bus respectent les normes environnementales Euro VI et disposent d’une capacité de 80 personnes, dont 26 assises. À terme, l’objectif est de transporter 4 500 personnes par jour. Ce dispositif sera renforcé à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Cette solution de mobilité collective permettra de réduire le nombre de trajets individuels en voiture vers l’aéroport, diminuant ainsi la congestion routière, notamment lors des périodes de forte affluence, comme les opérations MARHABA ou les saisons de l’Omra et du Hajj.

Le lancement de la navette Aérobus vient enrichir le dispositif mis en place par l’ONDA à l’occasion de la CAN 2025. Il marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie « Aéroports 2030 », visant à améliorer la qualité de service, moderniser les infrastructures de transport et rendre les déplacements plus fluides autour de l’aéroport Mohammed V.