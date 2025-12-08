Maroc-Arabie Saoudite: où et quand voir le match ? (Coupe Arabe)

La sélection nationale A’ de football disputera, lundi le 3è et ultime match du groupe B de la Coupe arabe qui se tient au Qatar face à l’Arabie Saoudite, avec l’ambition de terminer sur une note positive à même de lui permettre de se hisser en quart de finale.

Les hommes de Tarik Sektioui affronteront ainsi les Saoudiens (18h00 GMT+1) au stade Loussail armés en cela par l’expérience de plusieurs de leurs cadres, aguerris à ce genre de tournois, et qui tenteront de signer la victoire après le nul concédé face à Oman (0-0) lors de la 2è journée.

Le face à face Maroc/Arabie Saoudite sera un sérieux test pour les hommes de Tarik Sektioui qui tenteront de renouer avec la victoire après le succès signé lors de la première journée face aux Comores (3-1). Il s’agira surtout d’un plateau footballistique passionnant entre deux sélections qui regorgent de stars sur la scène arabe et qui viseront la victoire pour s’emparer de la tête du groupe.

L’Arabie Saoudite est déjà qualifiée pour les quarts (6 pts), tandis que le Maroc compte 4 points et pointe à la 2è place. Un match nul suffit aux nationaux pour se hisser au prochain tour.

Le coach national, Tarik Sektioui, tentera de tirer profit des points de force de l’équipe nationale, tout en assurant la ligne défensive afin de sortir indemne de cette confrontation cruciale. Pour sa part, l’Arabie Saoudite, de l’entraineur français Hervé Renard, essayera de signer un carton plein après ses victoires face au Sultanat d’Oman (2-1) et aux Comores (3-1).

Le staff technique de l’équipe d’Arabie Saoudite a annoncé en conférence de presse d’avant match qu’il pourra procéder à des changements dans son onze de départ pour laisser au repos ses cadres, ce qui constitue une occasion idoine pour les Lions de l’Atlas pour signer un résultat positif.

Le coup d’envoi du match Maroc-Arabie Saoudite sera donné à 18 heures. Il sera retransmis sur STC TV, beIN Sports Mena HD, Abu Dhabi Sports 1, Al Kass One, Dubai Sport 1 et Oman Sports TV.

L’autre match du groupe entre les Comores et Oman sera joué lundi à Doha (18h00 GMT+1).

S.L