Coupe arabe : le Maroc s’impose face à l’Arabie Saoudite (1-0) et affrontera la Syrie en quarts

La sélection marocaine A’ de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue saoudienne sur le score de 1 but à 0, en match de la troisième et dernière journée du groupe B, disputé lundi au stade de Lusail à Doha.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Karim El Berkaoui à la 11e minute de jeu.

Le Maroc termine la phase de poules en tête du groupe B avec 7 unités, suivi de l’Arabie saoudite (6 pts), du Sultanat d’Oman (4 pts) et des Comores (0 pt).