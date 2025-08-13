Mercato : Amine Adli tout proche de rejoindre Bournemouth

L’international marocain Amine Adli évoluant au Bayer Leverkusen est sur le point de vivre une nouvelle expérience avec le club anglais de Bournemouth. Les négociations entre toutes les parties ont bien progressé.

Bien que le contrat d’Adli avec le club allemand court jusqu’en juin 2028, il est désormais pressenti pour rejoindre Bournemouth, qui souhaite finaliser l’opération rapidement. L’international marocain figure également sur les tablettes de Sunderland en Angleterre et de l’Olympique de Marseille en France.

Sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Adli a disputé 142 matchs, dont 94 en Bundesliga, 29 en Ligue Europa et 9 en Coupe d’Allemagne, inscrivant 23 buts et délivrant 24 passes décisives.

Le joueur souhaite découvrir la Premier League avec Bournemouth, à quelques mois seulement de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc en décembre prochain.