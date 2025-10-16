Exploit des Lionceaux: ce qu’en pense la presse française

Par LeSiteinfo avec MAP

Les médias français ont salué l’exploit historique de la sélection marocaine de football des moins de 20 ans, qualifiée pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe du monde de la catégorie, mercredi soir à Valparaíso, au Chili, aux dépens de la France.

« Le Maroc va disputer sa toute première finale de Coupe du monde U20 et pourrait devenir la 14è nation à inscrire son nom au palmarès de la compétition », écrit le quotidien sportif L’Équipe.

Face à des Lionceaux de l’Atlas déterminés, les Bleuets y ont cru jusqu’au bout, mais ont craqué lors de la séance de tirs au but face au gardien Abdelhakim Mesbahi, entré juste avant la fin de la prolongation, souligne l’auteur de l’article.

« La performance des joueurs et l’inspiration de leur sélectionneur Mohamed Ouahbi ont permis aux Lionceaux de l’Atlas d’attendre l’Argentine en finale », poursuit-il, notant que, trois ans après la Coupe du monde 2022 au Qatar, les U20 argentins affronteront cette fois les Marocains, et non les Français, pour le titre.

Le Figaro, de son côté, évoque un « revers cruel » pour les Bleuets, contraints de courir après le score. Le journal souligne que le Maroc « aura finalement pris sa revanche » de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à la bande de Didier Deschamps.

Le quotidien ne tarit pas d’éloges à l’égard du tacticien sélectionneur national Mohamed Ouahbi qui, juste avant la fin des prolongations (1-1), a décidé de faire rentrer son… 3è gardien, « un coup tactique qui s’est avéré judicieux ».

De son côté, Le Monde écrit que l’équipe de France de football des moins de 20 ans a « perdu l’espoir d’être championne du monde » après son élimination en demi-finales face au Maroc, à Valparaiso (Chili).

Le quotidien relate que les joueurs de Bernard Diomède – champion du monde avec les Bleus en 1998 – se sont inclinés aux tirs au but (5-4), se heurtant au troisième gardien marocain entré en jeu spécifiquement pour la séance décisive, fait observer l’auteur de l’article.

“Pas de finale pour les Bleuets”, titre à son tour le quotidien Ouest-France, relevant qu’après leur victoire, les Lionceaux de l’Atlas poursuivent leur aventure dans ce tournoi et rêvent désormais du titre mondial, qui serait le tout premier dans l’histoire du football marocain.

Pour « Footmercato », le Maroc a impressionné avec un parcours presque sans faute”, notant que les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés au terme d’une rencontre très disputée et riche en intensité, validant ainsi leur billet pour la finale où ils affronteront l’Argentine.

Dans un article sous le titre “Le Maroc écrit son histoire”, le site d’informations souligne que le Royaume s’est offert la première finale de son histoire, relevant que pour la France, le rêve de remporter un deuxième titre, treize ans après la génération de Paul Pogba, Samuel Umtiti et Alphonse Aréola, s’arrête là pour les Bleuets.

Pour 20Minutes, les Bleuets ont été privés de finale par le Maroc au bout d’une cruelle série de tirs au but (5-4) face aux Lionceaux de l’Atlas qui ont mis fin à leurs espoirs de remporter un deuxième titre après celui de 2013.

« Le rêve des jeunes tricolores s’est conclu au Chili avec le tir du Stéphanois Djylian N’Guessan, brillamment repoussée par Abdelhakim Mesbahi, qui s’était appuyé sur les traditionnels tips collés sur sa gourde quant aux habitudes des tireurs adverses dans l’exercice, et ce après être entré en jeu spécialement pour les tirs au but », commente l’auteur de l’article.

A ce titre, le site CNEWS.FR revient lui sur « l’incroyable performance » du Maroc qui a fait jouer ses trois gardiens inscrits sur la feuille de match, rappelant que les Lionceaux de l’Atlas ont éliminé l’équipe de France après une séance de tirs au but (1-1, 5-4 t.a.b.) disputée par le troisième gardien… du jamais vu.

Le titulaire Yanis Benchaouch, qui évolue à l’AS Monaco, s’est blessé à la 64e minute et a d’abord dû céder sa place à sa doublure Ibrahim Gomis. Après avoir maintenu les deux équipes à égalité, le jeune portier de l’OM a, à son tour, été remplacé en toute fin de prolongation.

La tactique gagnante du coach marocain rappelle celle utilisée par les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014 en faisant entrer Tim Krul à la place de Jasper Cillessen pour remporter une séance de tirs au but contre le Costa Rica, écrit l’auteur de l’article.

