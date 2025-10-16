Les dernières nouvelles sur l’état de santé de Azzedine Ounahi

On en sait plus sur l’état de santé de Azzedine Ounahi, l’international marocain qui évolue dans les rangs de Girona.

Selon le journal espagnol Estadio Deportivo, Ounahi sera bientôt de retour sur les pelouses, précisant qu’il poursuit actuellement son programme de rééducation. Cependant, sa participation au match contre Barcelone n’est pas encore confirmée.

Le Lion de l’Atlas continue de s’entraîner individuellement, dans l’espoir de retrouver sa forme avant le match prévu au stade Olímpic Luis Compañes.

Rappelons qu’Ounahi avait inscrit son premier but avec Girona face à l’Athletic Bilbao avant la trêve internationale. Il avait rejoint le club espagnol en début de saison en provenance de l’Olympique de Marseille.

N.M.