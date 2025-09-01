Allemagne : le Bayer Leverkusen se sépare d’Erik Ten Hag

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Club allemand, Bayer 04 Leverkusen, a annoncé lundi s’être séparé, avec effet immédiat, de son entraîneur Erik ten Hag, seulement deux journées après le début du championnat allemand de football (Bundesliga).

“Le Bayer 04 s’est séparé avec effet immédiat de l’entraîneur principal Erik ten Hag”, a indiqué le club dans un communiqué, précisant que l’entraînement de l’équipe sera provisoirement assuré par les entraîneurs adjoints.

“Cette décision n’a pas été facile à prendre. Mais les dernières semaines ont montré qu’il n’était pas possible de construire une nouvelle équipe performante avec cette composition”, a déclaré le directeur sportif du club, Simon Rolfes, cité par le communiqué.

“Nous croyons fermement en la qualité de notre équipe et nous allons maintenant tout mettre en œuvre pour franchir les prochaines étapes de son développement dans une nouvelle configuration”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président du directoire du Bayer Leverkusen, Fernando Carro, a estimé qu’une “séparation à ce stade précoce de la saison est douloureuse, mais elle était nécessaire à nos yeux”, soulignant que l’objectif est d’offrir au club les meilleures conditions pour atteindre les objectifs fixés pour la saison.

Succédant il y a deux mois à Xabi Alonso, le technicien néerlandais de 55 ans n’a pas réussi à convaincre, selon les médias allemands, qui relèvent des prestations mitigées lors des deux derniers matchs de la Bundesliga, une défaite face à Hoffenheim (1-2) et un nul concédé à Brême (3-3).

Le prochain match du Bayer, qui a annoncé dimanche soir le le recrutement de l’international marocain Eliesse Ben Seghir (20 ans) pour cinq saisons, jusqu’en 2030, est prévu le 12 septembre contre l’Eintracht Francfort.