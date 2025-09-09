Le Bayer Leverkusen d’Eliesse Ben Seghir a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club allemand de football, Bayer Leverkusen, a annoncé lundi le danois Kasper Hjulmand comme nouvel entraîneur de l’équipe en remplacement d’Erik ten Hag, limogé après seulement deux journées de Bundesliga.

Le directeur sportif, Simon Rolfes a justifié cette décision par le besoin de corriger le faux départ du vice-champion, qui n’a obtenu qu’un point lors de ses deux premiers matchs. Hjulmand, présenté comme un “meneur d’hommes”, succède ainsi à l’entraîneur néerlandais.

Le président du directoire, Fernando Carro, a, quant à lui, salué les qualités du technicien de 53 ans : “Outre ses compétences techniques, ce sont ses principes de management d’équipe qui nous ont convaincus”.

“Une équipe en développement comme la nôtre a besoin de directives claires et bénéficiera du style transparent, communicatif et empathique de Kasper”, a-t-il ajouté.

Ancien sélectionneur du Danemark, Hjulmand a déjà entraîné en Bundesliga lors d’un passage à Mayence en 2014-2015. Plus récemment, il avait dirigé la sélection danoise lors de l’Euro, où son équipe avait atteint les demi-finales en 2021 avant d’être éliminée par l’Angleterre.

S.L.