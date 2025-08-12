Sport

Le Raja s’apprête à dévoiler sa nouvelle recrue

Rédaction N12 août 2025 - 22:29

Le Raja de Casablanca est sur le point d’annoncer une nouvelle recrue lors du mercato estival en cours.

Selon des sources médiatiques, le Raja a conclu un accord pour s’attacher les services de Fouad Zahouani, en provenance de l’Ittihad Touarga.

Elles précisent que l’engagement du joueur avec l’équipe des Locaux, qui participe actuellement au CHAN, a retardé l’annonce officielle de sa signature.

A noter que le Raja a déjà réussi à conclure plusieurs recrutements afin de renforcer son effectif et de rivaliser pour les titres la saison prochaine.

