Bounou devant Donnarumma au Trophée Yachine des internautes

Le gardien marocain Yassine Bounou caracole en tête du “Ballon d’Or des internautes” lancé par L’Équipe, devançant l’Italien Gianluigi Donnarumma.

Plébiscité par les votants, “Bono” continue de séduire par ses performances et son charisme, tant en club qu’en sélection.

En club, il a brillé avec Al-Hilal, qu’il a mené en quart de finale de la dernière Coupe du monde des clubs, après avoir éliminé l’ogre Manchester City.

Ces exploits, conjugués à son aura et à sa constance, expliquent l’engouement populaire qui le place aujourd’hui en tête des votes.