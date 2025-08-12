Sport

Bounou devant Donnarumma au Trophée Yachine des internautes

Rédaction M12 août 2025 - 14:50

Le gardien marocain Yassine Bounou caracole en tête du “Ballon d’Or des internautes” lancé par L’Équipe, devançant l’Italien Gianluigi Donnarumma.

Plébiscité par les votants, “Bono” continue de séduire par ses performances et son charisme, tant en club qu’en sélection.

En club, il a brillé avec Al-Hilal, qu’il a mené en quart de finale de la dernière Coupe du monde des clubs, après avoir éliminé l’ogre Manchester City.

Ces exploits, conjugués à son aura et à sa constance, expliquent l’engouement populaire qui le place aujourd’hui en tête des votes.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction M12 août 2025 - 14:50


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page