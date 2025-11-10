Les ventes de maillots d’Achraf Hakimi explosent après sa blessure !

Les ventes de maillots d’Achraf Hakimi ont enregistré une hausse importante après la blessure du latéral marocain du PSG lors du match de Ligue des champions face au Bayern Munich.

D’après le site French Football Weekly, les maillots floqués du nom de Hakimi se sont vendus, depuis cet incident, en quantité record dans les boutiques officielles du PSG à travers le monde.

Le défenseur figure déjà parmi les trois joueurs les plus populaires du club en termes de ventes de maillots cette saison. Mais depuis sa grave entorse à la cheville, la vague de solidarité des supporters a provoqué une hausse considérable de la demande.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde actuellement, Achraf Hakimi continue d’impressionner par ses performances sous le maillot parisien. Son parcours pourrait d’ailleurs le placer parmi les favoris pour le Ballon d’Or africain.

