Yamal, l’Espagne, Messi, le Wydad et River Plate : Yassine Bounou se confie (VIDEO)

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but du club saoudien Al-Hilal s’est confié sur plusieurs sujets dans une interview accordée à la chaîne de télévision argentine TyC Sports.

Concernant Lamine Yamal, Bounou a déclaré que la jeune star du FC Barcelone est “l’un des nôtres”. La Fédération royale marocaine de football avait tenté de le convaincre de rejoindre les Lions de l’Atlas, mais le joueur a finalement choisi de représenter l’équipe nationale d’Espagne.

« J’éprouve beaucoup de plaisir à regarder jouer Yamal. Chaque joueur a le droit de choisir la sélection qu’il souhaite représenter. Cela faisait longtemps que je n’avais pas regardé un match uniquement pour un joueur, mais avec Yamal, c’est différent. J’ai sincèrement le sentiment qu’il est l’un des nôtres, même s’il a opté pour l’Espagne. Au Maroc, nous le considérons comme l’un des nôtres et nous lui souhaitons beaucoup de réussite, sauf bien sûr lorsqu’il jouera contre notre équipe nationale. C’est clairement un garçon exceptionnel. »

Bounou a également évoqué le cas de Lionel Messi, star de l’Argentine et de l’nter Miami, en déclarant que c’est le joueur qui l’a le plus impressionné. Par ailleurs, le gardien international marocain a exprimé son admiration pour Marcelo Gallardo, actuel entraîneur de River Plate, qui avait dirigé le club saoudien Al-Ittihad durant la saison 2023-2024.

« Lorsque j’ai rencontré Gallardo en Arabie saoudite, j’ai eu l’impression de retrouver un membre de ma famille. Je l’ai serré dans mes bras et je lui ai dit : merci pour tout. C’était un moment formidable », a confié Bounou à TyC Sports.

Et d’ajouter : « Si un jour l’occasion se présente, j’aimerais être prêt à jouer pour River Plate. C’est quelque chose qui compte énormément pour moi. »

Bounou a expliqué qu’il supporte le Wydad de Casablanca au Maroc et le River Plate à l’étranger, en raison notamment de son attachement à l’ancienne star du club, Ariel Ortega, qu’il admire énormément.