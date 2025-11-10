Mondial U17: les Lionceaux qualifiés pour les 16es de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule à Doha jusqu’au 27 novembre.

La qualification des Lionceaux de l’Atlas parmi les meilleurs troisièmes des 12 groupes intervient après la défaite, lundi, du Mexique face à la Suisse par 3 buts à 1.

Lors de la troisième et dernière journée, disputée dimanche au stade numéro 1 de l’Aspire Zone à Doha, le Maroc a dominé la Nouvelle-Calédonie par 16 à 0.

L’adversaire du Maroc sera connu mardi à l’issue de la phase des groupes.

S.L.