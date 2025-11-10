Mercato: le Raja affûte ses armes  

Les supporters du Raja de Casablanca placent de grands espoirs dans le mercato hivernal à venir, perçu comme une étape clé pour renforcer l’effectif et relancer la course aux titres, notamment la Botola et la Coupe du Trône.

Selon des informations obtenues par Le Site Info, la commission sportive du club, présidée par Jawad Ziyat, a donné ses instructions à plusieurs cadres et recruteurs afin d’identifier les profils susceptibles de rejoindre l’équipe cet hiver.

La même source précise que chaque proposition devra être accompagnée d’un rapport détaillé justifiant l’intérêt du club pour le joueur concerné. Les conclusions finales seront ensuite examinées par le directeur sportif, Sébastien Sommacal, et l’entraîneur, David Fadlu, avant toute démarche officielle.

Cette approche vise à garantir des recrutements ciblés et efficaces. Les décisions finales reviendront au duo Soummacal–Fadlu, tandis que le rôle des recruteurs consistera avant tout à repérer et recommander les talents les plus prometteurs.

