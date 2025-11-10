Après Hakim Ziyech, Hamza Mendyl vers le Wydad ?

A la Une

Le Wydad de Casablanca s’intéresse de près à plusieurs anciens internationaux marocains, dans l’objectif de renforcer son effectif tout en capitalisant sur l’impact médiatique et financier que peut générer la signature de tels joueurs.

Selon une source de Le Site info, le latéral gauche Hamza Mendyl, qui évolue dans les rangs de l’Aris Salonique, en Grèce, serait sur les tablettes du club casablancais.

«Le Wydad s’intéresse à Mendyl parmi d’autres joueurs évoluant aussi bien en Botola qu’à l’étranger. Toutefois, aucune démarche concrète n’a encore été entreprise pour sceller un éventuel transfert», précise-t-on. Sous contrat jusqu’à l’été 2026, le joueur ne pourrait, toutefois, rejoindre Casablanca qu’en cas d’accord entre le Wydad et le club grec lors du prochain mercato hivernal.

A noter que le staff technique, dirigé par Mohamed Amine Benhachem, cherche à renforcer le couloir gauche, notamment le poste d’arrière gauche occupé par Ayoub Boucheta.

M.A. (avec N.M.)