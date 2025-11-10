Lions de l’Atlas: du nouveau concernant Nayef Aguerd

Une source proche de l’Olympique de Marseille a donné, ce lundi, des nouvelles de l’état de santé de Nayef Aguerd, contraint de quitter prématurément la rencontre face à Brest samedi dernier en Ligue 1, après avoir ressenti une douleur musculaire soudaine.

Dans une déclaration à Le Site info Sport, notre source indique que la direction de l’OM et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) travaillent en coordination étroite afin de décider si le joueur poursuivra son traitement à Marseille ou s’il rejoindra le Maroc pour être pris en charge par le staff médical de l’équipe nationale.

De son côté, la chaîne française RMC Sport a indiqué que Nayef Aguerd a déjà rejoint le rassemblement des Lions de l’Atlas, et qu’il devrait rester au Maroc quelques jours pour poursuivre ses soins avant de connaître la suite du protocole médical.

Rappelons que Walid Regragui, a convoqué Abdelhamid Aït Boudlal, sociétaire du club français du Stade Rennais, en prévision des prochains matchs amicaux des Lions de l’Atlas, a annoncé, dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le Maroc disputera deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de ses préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Walid Regragui a convoqué, vendredi, 27 joueurs pour ces deux rencontres amicales.

H.A. (avec N.M.)