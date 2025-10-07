Sport
Ballon d’Or : Walid Regragui félicite Achraf Hakimi et Yassine Bounou (VIDEO)

La sélection nationale a effectué lundi sa première séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, en préparation du match qui l’opposera ce jeudi au Bahreïn.

Cette séance a été principalement consacrée à la récupération physique pour les joueurs ayant disputé des matchs avec leurs clubs le week-end dernier. Les autres joueurs ont, quant à eux, travaillé les aspects techniques et tactiques, sous la supervision de Walid Regragui et de son staff technique.

Par ailleurs, le sélectionneur national a tenu à féliciter Achraf Hakimi et Yassine Bounou pour leur bon classement au Ballon d’Or.

«Achraf mérite un meilleur classement. Mais c’est le premier Marocain à avoir décroché la 6ème place. Aujourd’hui, votre objectifs est d’occuper un meilleur classement et de rêver, pourquoi pas, de décrocher le Ballon d’Or», a lancé Walid Regragui aux joueurs.

Le coach a également loué la régularité de Yassine Bounou, appelant les gardiens de but à le prendre comme exemple afin d’atteindre leurs objectifs.

