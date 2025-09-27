Mustapha Hadji : « Hakimi n’aurait pas été sixième s’il jouait pour l’Espagne »

Mustapha Hadji, ancien international marocain, a relancé le débat sur le Ballon d’Or et la reconnaissance des joueurs africains, après qu’Achraf Hakimi, capitaine des « Lions de l’Atlas », ait terminé à la sixième place, loin derrière son coéquipier au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or.

Hadji a affirmé avec assurance que Hakimi aurait remporté le Ballon d’Or s’il avait choisi de jouer pour l’Espagne plutôt que pour le Maroc, soulignant que les stars africaines souffrent d’un manque de reconnaissance par rapport à leurs homologues européens.

Ces déclarations peuvent paraître impulsives mais elles semblent pourtant fondées si l’on considère les critères ayant conduit à attribuer le Ballon d’Or à des joueurs parfois controversés ces dernières années.

Sur le plan collectif, Hakimi, à l’instar de Dembélé et de Vitinha, troisième du classement, a remporté la Ligue des champions avec le PSG, s’étant montré décisif lors des quarts, demi-finales et finale, malgré son poste de défenseur. Il a également remporté le championnat et la coupe nationale.

Individuellement, Hakimi a réalisé des statistiques inédites pour un défenseur, que ce soit en termes de buts, de passes décisives ou d’interceptions, et sa vitesse de course a dépassé toutes les attentes, confirmée par des athlètes de niveau mondial et par les chiffres et statistiques, indépendamment de toute émotion ou complaisance.

Mustapha Hadji a soulevé un point crucial, déjà évoqué par d’autres stars africaines par le passé : comment expliquer qu’un joueur comme Samuel Eto’o n’ait jamais remporté le Ballon d’Or, alors qu’il brillait avec Barcelone et l’équipe nationale camerounaise ?

Pourquoi la légende ivoirienne Didier Drogba n’a-t-elle jamais remporté ce titre, ou au moins fini deuxième, alors qu’il éblouissait avec Chelsea et menait son pays à sa première Coupe du monde en 2006 ?

Pourquoi Roger Milla n’a-t-il jamais été proche de la compétition pour le Ballon d’Or ? Et Augustin Okocha aurait-il été couronné meilleur joueur du monde s’il avait choisi de représenter un pays européen plutôt que le Nigeria ?

Seul le Libérien George Weah a créé l’exception en remportant le Ballon d’Or 1995 après ses exploits avec le PSG puis l’AC Milan, face à une concurrence féroce, notamment l’Allemand Jürgen Klinsmann.

Oui, les joueurs africains ne bénéficient pas de la même reconnaissance que leurs homologues européens ou sud-américains. Remporter la Ligue des champions et atteindre des phases avancées de la Coupe du monde ne suffit pas pour décrocher le Ballon d’Or.

Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle avec le PSG, mais aurait-il remporté le Ballon d’Or s’il avait choisi de représenter le Mali, le pays de ses racines ? Les succès en club ne suffisent pas, et jouer pour une grande nation européenne augmente considérablement les chances de décrocher ce prestigieux trophée.

Outre la nationalité sportive, une autre question a été soulevée courageusement par Sergio Ramos, ancien pilier de la défense espagnole et du Real Madrid, ainsi que par le légendaire gardien italien Gianluigi Buffon : pourquoi les défenseurs et les gardiens ne sont-ils pas mieux récompensés ? Pourquoi les Ballons d’Or sont-ils dominés par les attaquants et les milieux offensifs ?

Fabio Cannavaro a été une exception en remportant le Ballon d’Or en 2006, profitant du sacre de l’Italie en Coupe du monde contre la France, tandis que des joueurs comme Sergio Ramos, Roberto Carlos ou Paolo Maldini ont été injustement écartés, sans oublier les gardiens de renom comme Buffon et Iker Casillas.

En 2025, Hakimi n’a manqué ni de titres collectifs ni de performances individuelles…

Par Reda Zarouk