Casablanca : vaste opération de démolition à Ain Chock

Les autorités de Casablanca ont lancé, ce mardi matin, une vaste opération de démolition visant plusieurs commerces de vente de matériaux de construction situés dans l’arrondissement de Aïn Chock.

Sur place, des bulldozers ont été mobilisés pour raser les établissements concernés, sous la supervision des agents d’autorité.

Cette nouvelle opération intervient en marge des campagnes de libération du domaine public, après la démolition récente de célèbres restaurants sur la corniche d’Aïn Diab. L’initiative a d’ailleurs fait réagir de nombreux Casablancais, favorables à la lutte contre la construction anarchique et à la reprise en main de l’espace urbain dans la métropole.

H.M.