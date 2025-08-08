Botola : démarrage retardé en raison du CHAN

La Ligue nationale professionnelle a annoncé, ce vendredi, le report du coup d’envoi du championnat national professionnel au mois de septembre prochain.

Dans un communiqué officiel, la Ligue précise qu’à l’issue de la réunion tenue ce vendredi entre son président, Abdelssalam Belkchour, et les clubs professionnels, il a été décidé de repousser le lancement du championnat national, en première et deuxième divisions, au vendredi 11 septembre prochain.

Cette décision a été motivée par la participation d’un nombre important de joueurs du championnat à la Coupe d’Afrique des nations des joueurs locaux, et par le souci de respecter le principe d’égalité des chances entre les clubs, afin de leur permettre de bénéficier de l’ensemble de leurs effectifs dans des conditions compétitives optimales.

La sélection marocaine prend part à la Coupe d’Afrique des nations des joueurs locaux et disputera son deuxième match ce dimanche face au Kenya.