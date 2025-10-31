Botola: WAC, Raja, AS FAR… Le programme de la 7ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès (MAS) reçoit l’Olympic de Safi (OCS), dimanche prochain, en match de la 7e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, avec l’objectif de conforter sa place de leader, fragile en raison des matches reportés de ses autres concurrents directs.

Le club de la capitale spirituelle, qui a notamment profité de l’absence des équipes engagées en compétitions africaines pour prendre les commandes, sera acculé à la victoire s’il veut espérer continuer à mener le peloton.

Mais pour cela, les Jaune et Noir doivent surmonter une équipe mesfiouie accrocheuse, qu’ils n’ont pas réussi a battre lors de leurs cinq derniers face à face (2 défaites du MAS et 3 matches nuls).

La mission sera d’autant plus délicate devant des Mesfiouis qui ont le vent en poupe, notamment après leur qualification en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine, aux dépens du Stade tunisien.

A l’affût, le Raja de Casablanca, dauphin ex aequo avec le leader, mais avec un nombre de buts inscrits à l’avantage du MAS, ne sera pas engagé dans la bataille ce weekend, vu que son match sur la pelouse de la Renaissance de Berkane est reporté.

Derrière ces deux équipes, les poursuivants sont toujours dans une situation provisoire. L’AS FAR et le Wydad de Casablanca, qui comptent 11 points de cinq rencontres chacun, défient dimanche, respectivement, le Difaa d’El Jadida en déplacement et l’Ittihad de Tanger à domicile, avec l’objectif commun de revenir dans la course au titre.

Pour cela, les deux clubs, prétendants classiques au titre, doivent éviter de dilapider les points qui leur permettraient de rester dans le peloton de tête, en attendant leurs matches de mise à jour de la 6e journée, prévus mercredi prochain.

Les Militaires, qui restent sur une éclatante victoire à domicile face au Hassania d’Agadir (3-0), mercredi en match de mise à jour de la 5ème journée, ont les voyants au vert devant des Jdidis qui pataugent en bas du tableau (15 pts), avec un compteur de victoires vierge.

Les Rouges, qui n’ont pas encore atteint leur vitesse de croisière, doivent, eux, être plus vigilants devant des Tangérois, certes, en mauvaise passe (5 points et 0 victoires), mais qui produisent un football offensif qui peut faire mouche. Un déclic sur la pelouse du Wydad sera, en effet, une énorme motivation pour le club du Détroit, en quête du grand départ qui lui épargnerait une fin de saison stressante.

Voici le programme de cette journée:

Vendredi 31 octobre :

16h00: Olympique Dcheira – COD Meknès

Kawkab Marrakech – Union Touarga

Samedi 1-er novembre:

20h00: Union Yaacoub Al Mansour – Renaissance Zemamra

Dimanche 2 novembre:

16h00: Maghreb Fès – Olympic Safi

18h00: Difaa El Jadida – AS FAR

20h00: FUS Rabat – Hassania Agadir

Wydad Casablanca – Ittihad Tanger

Reporté:

Renaissance Berkane – Raja Casablanca.

S.L.