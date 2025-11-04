Trêve internationale : le Raja prend une décision

A la Une

La commission sportive du Raja de Casablanca a tranché sur le programme du club durant la prochaine trêve internationale, marquée par la Coupe arabe et la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon les informations de Le Site info, la direction des Verts a décidé d’organiser un stage de préparation sous la conduite de l’entraîneur Davids Fadlu, qui devrait se dérouler dans l’un des pays du Golfe, probablement en Arabie saoudite.

Ce stage viendrait compenser la préparation que le technicien sud-africain n’avait pas pu effectuer avec l’équipe première lors de sa prise de fonctions, en remplacement du Tunisien Lassaad Chabbi.

La destination exacte n’a pas encore été arrêtée, mais le choix d’un stage dans le Golfe est désormais acté, précise la même source.

M.A