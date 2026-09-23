Sahara marocain : la République de Maurice change de position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international de la République de Maurice, Dhananjay Ramful, a affirmé, mercredi à New York, que l’autonomie sous souveraineté marocaine est « la solution la plus crédible » au différend régional autour du Sahara marocain.

Ce changement de position a été exprimé par Ramful à l’occasion de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Ramful a précisé que la République de Maurice a revu, lors d’un récent Conseil des ministres, sa position sur la question du Sahara marocain, à la suite de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

La République de Maurice estime ainsi que la résolution 2797 est « fondée sur le pragmatisme », et reconnaît que l’autonomie du Sahara sous la souveraineté du Royaume du Maroc « offre la solution la plus réaliste, la plus juste, et la plus durable à la résolution de ce différend ».

Cette nouvelle position s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Roi Mohammed VI consacrant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule et unique solution à ce différend régional artificiel.

S.L.