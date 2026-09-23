Sahara marocain : évolution dans la position de la Jamaïque

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Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith, s’est félicitée, mercredi à New York, de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui exprime le « plein soutien au Secrétaire général de l’ONU et à son envoyé personnel pour faciliter et mener les négociations, prenant pour base le plan marocain d’autonomie, et affirmant qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalisables ».

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé par Johnson Smith et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue d’entretiens tenus en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le communiqué félicite le Royaume du Maroc pour ses « efforts diplomatiques visant à obtenir un consensus international et à créer une dynamique en faveur du plan d’autonomie, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI ».

Lors de leurs entretiens, Bourita et Johnson Smith ont convenu de poursuivre les consultations politiques entre le Royaume du Maroc et la Jamaïque et de coordonner leurs positions sur les questions d’intérêt commun.

S.L