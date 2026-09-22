Elections 2026 : Fouzi Lekjaa appelle les Marocains à voter massivement

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a estimé que les élections législatives prévues mercredi 23 septembre devaient marquer un tournant dans le parcours politique du Maroc.

Selon lui, ce scrutin doit permettre de rompre avec les pratiques fondées sur des promesses restées sans lendemain et d’adopter une nouvelle approche axée sur l’action, la concrétisation des engagements et la résolution des problèmes.

S’exprimant mardi lors d’une rencontre organisée à Casablanca pour soutenir Salaheddine Chenguiti, tête de liste du PAM dans la circonscription de Hay Hassani, Lekjaa a rappelé que les résultats des élections détermineront les institutions appelées à gérer les affaires du pays durant les cinq prochaines années, jusqu’en 2031.

Il a ainsi appelé les citoyens à participer massivement au vote, exprimant l’espoir que cette échéance contribue à rétablir la confiance entre les Marocains et l’action politique, tout en posant les fondations d’un Maroc émergent. « Les Marocains n’ont jamais connu l’impossible », a-t-il lancé.

Le responsable du PAM a également invité les électeurs à soutenir son parti, soulignant que son programme comporte des propositions portant notamment sur le pouvoir d’achat, l’investissement et l’emploi. Il a insisté sur la nécessité de répondre aux difficultés économiques et sociales ainsi qu’aux préoccupations de la jeunesse.

Dans la circonscription de Hay Hassani, le PAM est représenté par Salaheddine Chenguiti, qui conduit la liste du parti face aux candidats des autres formations politiques.