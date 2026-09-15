Législatives 2026 : Fouzi Lekjaa et Mehdi Bensaid à la rencontre des électeurs à Rabat (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa et Mehdi Bensaid, membres du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), ont effectué lundi une tournée à Rabat, dans le cadre de la campagne électorale du parti dans la circonscription Rabat-Océan.

Cette initiative visait à établir un contact direct avec les électeurs, à soutenir les candidats du PAM et à présenter leur programme électoral.

Des images de cette tournée montrent les deux membres du parti échangeant avec des citoyens et plusieurs acteurs de la société civile. Lekjaa et Bensaid ont écouté leurs préoccupations et leurs attentes, avant d’exposer les grandes lignes du programme porté par les candidats du parti dans cette circonscription, réputée particulièrement disputée et souvent qualifiée de « circonscription de la mort ».

Cette tournée s’inscrit dans la campagne menée par le PAM en prévision des élections législatives prévues le 23 septembre. Les dirigeants du parti privilégient les rencontres directes avec les électeurs afin de présenter leurs propositions concernant plusieurs questions locales et les préoccupations des habitants.

Dans le même contexte, Fatima-Zahra Mansouri, membre de la direction collégiale du PAM, a conduit une tournée similaire dans la circonscription de Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech. Elle est allée à la rencontre des habitants afin d’écouter leurs revendications et d’échanger avec eux sur les priorités locales.

À quelques jours du scrutin, le PAM multiplie ainsi les déplacements sur le terrain afin de renforcer sa présence auprès des citoyens et de faire connaître ses candidats et son programme électoral.

H.M