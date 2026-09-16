Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 16 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 16 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2047 – 11,8595
1 DOLLAR U.S.A. 8,8329 – 10,2653
1 DOLLAR CANADIEN 6,3387 – 7,3665
1 LIVRE STERLING 11,909 – 13,841
1 LIVRE GIBRALTAR 11,909 – 13,841
1 FRANC SUISSE 10,79 – 12,54
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3516 – 2,733
1 DINAR KOWEITIEN 28,627 – 33,269
1 DIRHAM E.A.U. 2,4048 – 2,7948
1 RIYAL QATARI 2,4231 – 2,8161
1 DINAR BAHREINI 23,429 – 27,229
100 YENS JAPONAIS 5,7009 – 6,6253
1 RIYAL OMANI 22,943 – 26,663.
S.L.