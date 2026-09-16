Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 16 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 septembre 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 16 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2047 – 11,8595

1 DOLLAR U.S.A. 8,8329 – 10,2653

1 DOLLAR CANADIEN 6,3387 – 7,3665

1 LIVRE STERLING 11,909 – 13,841

1 LIVRE GIBRALTAR 11,909 – 13,841

1 FRANC SUISSE 10,79 – 12,54

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3516 – 2,733

1 DINAR KOWEITIEN 28,627 – 33,269

1 DIRHAM E.A.U. 2,4048 – 2,7948

1 RIYAL QATARI 2,4231 – 2,8161

1 DINAR BAHREINI 23,429 – 27,229

100 YENS JAPONAIS 5,7009 – 6,6253

1 RIYAL OMANI 22,943 – 26,663.

S.L.

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