Météo Maroc: les prévisions de ce mercredi 16 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 16 septembre 2026:

– Temps chaud à assez chaud sur le Sud-est, les provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, les plaines centres et le Souss.

– Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

– Ondées éparses sur le Sud-est et le Haut Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits. – Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/30°C sur les plaines centres, l’intérieur des provinces sud et sur le Souss et de 17/24°C partout ailleurs. – Température en légère hausse sur la Méditerranée, le Sud-est et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Asilah et Tarfaya, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Cap Tafelney et Tan Tan et peu agitée à agitée au Sud, devenant localement agitée, le soir, entre Dakhla et Lagouira