Azilal : Mohamed Chaouki promet des mesures en faveur des retraités et des MRE

A la Une

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que le gouvernement avait pleinement assumé ses responsabilités durant l’actuelle législature, malgré un contexte qu’il a qualifié d’exceptionnel. Il a souligné que son parti avait choisi, dès le départ, d’affronter les crises et les difficultés au lieu de s’y soustraire.

S’exprimant ce lundi lors d’un meeting organisé dans la province d’Azilal, Chaouki a assuré que le gouvernement « n’avait pas fui ses responsabilités ». Il a rappelé qu’à mi-mandat, le RNI était retourné à la rencontre des citoyens afin d’écouter leurs préoccupations et de mieux cerner les difficultés auxquelles ils étaient confrontés.

Selon lui, les tournées effectuées par le parti dans les différentes régions du Royaume ont permis de prendre connaissance des attentes de la population. « Les Marocains veulent du sérieux, du travail et de la clarté », a-t-il déclaré.

Revenant sur le bilan gouvernemental, le président du RNI a évoqué la poursuite de plusieurs programmes sociaux. Il a notamment cité les aides sociales, le soutien aux éleveurs et aux agriculteurs, ainsi que les mesures destinées à favoriser le développement économique, estimant que ces dispositifs avaient été instaurés durant le mandat en cours.

Chaouki a également affirmé que la confiance sollicitée par son parti lors des prochaines élections reposait sur le sérieux et le travail accompli. D’après lui, le programme électoral du RNI est issu des attentes exprimées par les citoyens et accorde une place importante au pouvoir d’achat, aux salaires et aux pensions de retraite.

Le programme comprend ainsi plusieurs mesures destinées aux retraités, une catégorie qui, selon lui, a consenti d’importants sacrifices au service de la nation, aussi bien dans la fonction publique que dans les rangs des Forces armées royales. Le parti souhaite réviser les pensions afin de garantir aux retraités un niveau de vie décent.

Le président du RNI a par ailleurs rendu hommage aux Marocains du monde pour leur soutien aux familles établies dans les régions agricoles touchées par plusieurs années de sécheresse. Il a estimé que de nombreux foyers auraient connu des difficultés encore plus importantes sans l’aide apportée par les membres de la diaspora.

Chaouki a indiqué que le programme du parti prévoyait également des dispositions en faveur des Marocains résidant à l’étranger, particulièrement dans le domaine de l’investissement, citant notamment la Charte de l’investissement.

Qualifiant le bilan du gouvernement de « très honorable », il a estimé qu’il reposait sur « le sérieux, la clarté et le travail », avant d’appeler les électeurs à accorder au RNI un second mandat afin de poursuivre les réformes sociales engagées.

Il a enfin invité les militants et sympathisants du parti à participer massivement aux élections du 23 septembre et à voter en faveur du RNI, présentant ce choix comme un soutien à la poursuite d’une politique fondée sur le sérieux, le sens des responsabilités, le sacrifice, la citoyenneté et la loyauté.