Élections du 23 septembre : le PJD dévoile ses ambitions

Par LeSiteinfo avec MAP

Les élections du 23 septembre prochain présentent d’importants enjeux sur les plans démocratique, économique et social, a affirmé le Premier vice-secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Driss El Azami El Idrissi.

S’agissant de l’enjeu démocratique, l’idée est de favoriser l’émergence d’institutions dotées de compétences intègres qui « portent les préoccupations de la Patrie et des citoyens et qui sont en mesure d’accompagner les prochaines échéances », a expliqué M. El Azami El Idrissi dans une interview à la MAP.

S’agissant de l’enjeu économique, il est question d’apporter le soutien nécessaire aux entreprises, toutes catégories confondues, afin qu’elles puissent bénéficier de la dynamique d’investissements que connaît le Royaume, outre les marchés publics disponibles.

Sur le plan social, le Premier vice-secrétaire général du PJD a insisté sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du chantier Royal relatif à la protection sociale, à travers la généralisation de la couverture sociale, l’élargissement des régimes de retraite et la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi, en sus du renforcement de l’accès aux services sociaux de base et la réduction des disparités territoriales et sociales.

Concernant les préparatifs du PJD aux prochaines échéances, M. El Azami El Idrissi a fait état de la mise sur pied d’une commission chargée de traiter de toutes les questions liées aux lois électorales, parallèlement au travail portant sur les procédures internes de sélection des candidats et candidates.

Il a souligné, à cet égard, que le parti a veillé, dans les circonscriptions locales, à placer plusieurs jeunes âgés de moins de 35 ans en tête de listes, insistant à ce qu’une représentante des Marocains du monde, également âgée de moins de 35 ans, conduise une liste dans une circonscription régionale.

Le parti a, en outre, créé une commission chargée de l’élaboration du programme électoral et lancé une plateforme électronique ouverte à l’ensemble des citoyens pour recueillir leurs propositions concernant ce programme, a-t-il fait savoir, précisant que cette plateforme a été conçue de manière à être accessible à toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, les femmes et les Marocains résidant à l’étranger.

S’agissant des ambitions du parti pour ces élections, M. El Azami El Idrissi a indiqué que le premier objectif de sa formation est de faire des prochaines élections législatives une véritable étape démocratique, contribuant au renforcement du processus démocratique et permettant aux citoyens de choisir leurs représentants dans la transparence, la liberté et l’intégrité.

Ainsi, le parti aspire à occuper les premiers rangs et à obtenir la place qui lui revient afin d’assumer pleinement ses responsabilités, quelle que soit sa position, dans le but de contribuer aux réformes et d’accompagner le développement que connaît le Royaume, a-t-il conclu.

S.L.