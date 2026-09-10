Législatives 2026 : le RNI lance officiellement sa campagne à Médiouna

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a choisi, ce jeudi soir, la province de Médiouna, dans la région Casablanca-Settat, pour lancer officiellement sa campagne en vue des élections législatives prévues le 23 septembre.

Cette rencontre de communication s’est déroulée en présence de Mohamed Chaouki, président du RNI, d’Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et ancien président du parti, ainsi que de plusieurs dirigeants et élus venus soutenir Amine Nokta, candidat de la Colombe dans la circonscription de Médiouna.

Lors de son intervention, Mohamed Chaouki a affirmé que Casablanca permettrait au RNI d’arriver en tête du scrutin du 23 septembre. Devant des centaines de militants, hommes, femmes et jeunes, il s’est dit convaincu que sa formation occuperait la première place dans la région Casablanca-Settat.

Le président du RNI a assuré que son parti abordait les prochaines élections législatives en étant « prêt, mobilisé, clair et responsable ». Il a également exprimé sa confiance dans la capacité de la formation à réaliser de bons résultats et à conserver sa position sur la scène politique nationale.

Le parti avait auparavant annoncé l’investiture d’Amine Nokta comme tête de liste dans la circonscription de Médiouna, dans le cadre de ses candidatures au niveau de la région Casablanca-Settat.

Rappelons que la campagne pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a officiellement débuté ce jeudi. Elle prendra fin à minuit la veille du scrutin. Au total, 27 partis politiques sont en lice pour les 395 sièges de la Chambre des représentants.

H.M.