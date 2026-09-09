Écoles pionnières : le RNI vise la généralisation à l’horizon 2031

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que le projet des «Écoles pionnières», lancé par le gouvernement dirigé par son parti, a enregistré des résultats «très positifs». Il a ajouté qu’il entend poursuivre sa mise en œuvre jusqu’à sa généralisation à l’horizon 2031.

Détaillant le programme de son parti en vue des prochaines échéances électorales, prévues dans environ deux semaines, Chaouki a indiqué que le gouvernement, sous la supervision du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, avait déployé d’importants efforts pour lutter contre le décrochage scolaire. Il a précisé que le RNI entend poursuivre et approfondir ses actions dans ce domaine, avec l’objectif de mettre définitivement un terme à ce phénomène.

Selon les orientations de son programme, présenté mardi au siège central du parti à Rabat, le Rassemblement national des indépendants ambitionne de faire de l’école un véritable levier de promotion sociale dans l’ensemble des régions du Royaume, au bénéfice de chaque enfant.

Par ailleurs, la note d’orientation relative à l’élaboration du projet de loi de finances pour l’année 2027 avait indiqué que le «chantier de réforme de l’éducation continue d’enregistrer des résultats tangibles», soulignant que les «Écoles pionnières constituent désormais l’une des principales expériences de réforme du système éducatif», après avoir obtenu une reconnaissance internationale pour leur efficacité dans l’amélioration des apprentissages.

La «note du chef du gouvernement» souligne à ce sujet que la première évaluation réalisée par le laboratoire international spécialisé J-PAL a montré que l’expérience marocaine figurait parmi les 10 % des interventions éducatives les plus efficaces au monde. Selon la même source, ce résultat témoigne du «succès de l’approche adoptée par le gouvernement pour réformer l’école publique et améliorer la qualité de l’enseignement».