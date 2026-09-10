Mohamed Chaouki : «Le RNI a gagné sa crédibilité grâce à son bilan»

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a estimé que « le populisme peut être facile, mais la crédibilité est difficile à acquérir ». Il a toutefois affirmé que le parti de la Colombe avait réussi à gagner cette crédibilité grâce au bilan gouvernemental, aux réalisations accomplies et à l’investissement dans les jeunes compétences.

S’exprimant ce jeudi lors du lancement de la campagne électorale du RNI dans la province de Médiouna, en présence de milliers de militants, Chaouki a souligné que son parti disposait d’un projet de société et d’un programme clair et réalisable, visant à proposer aux Marocains les meilleures solutions et alternatives pour la prochaine étape.

Le président du RNI a également évoqué la candidature de Nabila Rmili à la tête de la liste régionale du parti dans la région Casablanca-Settat, qui s’inscrit dans la volonté de la formation politique de renforcer sa présence électorale dans la région.

Chaouki a par ailleurs misé sur plusieurs candidats du parti à Casablanca-Settat, saluant de « jeunes compétences » qu’il estime capables de représenter leurs circonscriptions à la Chambre des représentants. Il a notamment cité Amine Nokta, tête de liste du RNI à Médiouna, ainsi que Yassine Okacha, Yassine Kandil et Anas El Haddadi.

Le RNI aborde ainsi les élections législatives, prévues le 23 septembre 2026, en affichant sa pleine mobilisation, sous le slogan « Dignité et opportunités pour tous ».

Pour rappel, la campagne électorale pour le renouvellement des membres de la Chambre des représentants a officiellement débuté ce jeudi. Elle prendra fin à minuit la veille du scrutin. Au total, 27 partis politiques sont en lice pour décrocher les 395 sièges de la Chambre des représentants.

H.M.