L’Arabie saoudite aurait frappé le Yémen une cinquantaine de fois en 24 heures

Les combattants Houthis ont affirmé lundi que l’Arabie saoudite avait procédé à 54 frappes vers le Yémen en 24 heures, le mouvement pro-iranien ayant lui infligé ces derniers jours d’importants revers aux forces gouvernementales yéménites et à leur allié saoudien.

« L’aviation criminelle saoudienne a mené 54 frappes aériennes au cours des dernières 24 heures à l’aide d’avions F-15 et Typhoon ayant décollé de bases saoudiennes », a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, précisant que les régions de Taëz, Lahj, Al-Jawf, Marib et Hodeida avaient été visées.