Karim Benzema accomplit la Omra et partage une photo depuis La Mecque

L’ancienne star du football français et joueur d’Al-Hilal saoudien, Karim Benzema, a tenu à accomplir les rites de la Omra, comme il l’a annoncé à travers sa dernière publication partagée sur son compte officiel Instagram.

Benzema a publié une photo de lui vêtu de l’ihram devant la Kaaba, accompagnée du commentaire : « Alhamdoulillah pour toute chose ».

Sur le plan sportif, le club d’Al-Hilal avait annoncé, à la fin du mois dernier, la résiliation à l’amiable du contrat de l’attaquant français, seulement sept mois après son arrivée au sein du club dans le cadre d’un engagement d’une durée d’un an et demi.

Âgé de 38 ans, Karim Benzema a disputé 16 matchs sous les couleurs d’Al-Hilal, inscrivant 10 buts et délivrant six passes décisives. Il a également remporté un titre avec le club, à savoir la Coupe du Roi, lors de la saison écoulée.