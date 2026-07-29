Le Maroc condamne fermement les attaques contre l’Arabie Saoudite

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Royaume du Maroc condamne, dans les termes les plus fermes, les attaques de drones ayant ciblé des installations pétrolières au Royaume d’Arabie Saoudite frère, indique mercredi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Maroc « considère ces attaques comme une violation flagrante de la souveraineté du Royaume d’Arabie Saoudite, une atteinte grave à sa sécurité nationale et une menace inacceptable pour la sécurité et la stabilité de la région du Golfe et l’ensemble du Moyen-Orient », souligne le ministère dans un communiqué.

« Le Royaume du Maroc fait part de sa pleine solidarité avec le Royaume d’Arabie Saoudite face à cette attaque odieuse », réitérant son plein soutien à ce pays frère « dans toutes les mesures légitimes qu’il entreprend pour défendre sa souveraineté, protéger sa sécurité et garantir la sûreté de ses citoyens et des résidents sur son territoire », conclut la même source.

S.L.