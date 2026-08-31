Tunisie: pour les coupures d’eau et électricité, le président dénonce des « actes prémédités »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président tunisien Kais Saied, doté des pleins pouvoirs depuis l’été 2021, a dénoncé des « actes prémédités » visant à « attiser les tensions » pour expliquer les coupures d’eau et d’électricité qui rythment le quotidien des Tunisiens depuis le début de l’été.

Tout juillet, puis de nouveau en cette fin août, des températures caniculaires frôlant les 50 degrés ont fait grimper la consommation d’électricité et d’eau, deux services publics.

Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, Kais Saied a assuré que les longues coupures, qui peuvent dépasser les dix heures d’affilée, y compris à Tunis, « ne sont pas de simples événements passagers ni des cas isolés ».

Kais Saied s’est exprimé après une réunion avec sa cheffe de gouvernement, les ministres concernés et les dirigeants des deux entreprises publiques, Steg (électricité) et Sonède (eau).

Dans son communiqué, Kais Saied, coutumier des déclarations à caractère complotiste, affirme que « les enquêtes ont démontré » que les coupures « dans plusieurs zones ne résultaient pas de pannes ordinaires ».

Selon lui, il s’agit « d’actes prémédités visant à enflammer la situation par tous les moyens, à répandre mensonges et rumeurs afin de semer la confusion » et à « maltraiter les citoyens jusque dans les services les plus élémentaires ».

Comme en juillet, la Steg a recommencé à publier des avis de « délestages », destinés à soulager son réseau sous forte tension, en listant les villes concernées ainsi que les quartiers de Tunis, une agglomération d’environ trois millions d’habitants sur 12 millions.

Les Tunisiens subissent aussi de fréquentes coupures d’eau, car une bonne partie de l’approvisionnement en eau courante nécessite un pompage.

La production de bouteilles d’eau minérale, dont les Tunisiens sont de gros consommateurs, a en outre été perturbée par ces coupures d’électricité et une pénurie de bouteilles en plastique. Dans les supermarchés, l’eau est rationnée à un pack de six par personne et est devenue introuvable dans les épiceries.

« Les ennemis de la patrie et ceux qui les soutiennent sont désormais démasqués aux yeux du peuple tunisien », a poursuivi Kais Saied, prévoyant « un échec » pour ces « tentatives de provocation » et « ces plans criminels, d’où qu’ils viennent » tant que le pays restera « soudé ».

En juillet 2021, Kais Saied avait limogé son Premier ministre et gelé le Parlement, réduit depuis à un rôle de chambre d’enregistrement.

Plusieurs ONG tunisiennes et étrangères, dont Human Rights Watch et Amnesty International, l’ont accusé de dérive autoritaire à travers une restriction des droits et libertés et l’emprisonnement des principaux leaders de l’opposition, de dizaines de journalistes, avocats et militants.