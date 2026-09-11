Fortes perturbations du trafic à l’Aéroport Paris-Orly

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic aérien a été très fortement perturbé vendredi à l’aéroport de Paris-Orly, en raison d’une fausse alerte d’incendie moteur à bord d’un avion de la compagnie Chalair.

Un avion de Chalair, qui avait décollé d’Orly avec 18 personnes à bord il y a quelques minutes, a dû faire demi-tour en urgence après le déclenchement d’une alarme signalant un possible incendie moteur, rapportent les médias français.

Le vol, à destination de Castres (sud de la France), a décollé « avec 18 personnes à 8h50 de Paris-Orly, avant de se reposer à nouveau à 9h23, parce qu’il y a eu une alarme à bord qui s’est déclenchée lui indiquant qu’il y avait un incendie moteur », précisent les mêmes sources qui citent la communication de l’aéroport d’Orly.

Après l’atterrissage de l’appareil entre deux pistes, les dix-huit passagers et les trois membres de l’équipage ont été évacués sans problème, poursuit la même source, ajoutant que des équipes de pompiers sont immédiatement intervenues pour sécuriser l’avion. Elles se sont rendues compte qu’il s’agissait en réalité d’une fausse alerte.

Suite à cet incident, une vingtaine de vols qui devaient atterrir à Orly ont dû être détournés vers l’aéroport Roissy-CDG, ce qui a causé plusieurs retards de vol pendant une partie de la journée.