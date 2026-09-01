Tourisme : l’Espagne dépasse les 58 millions de visiteurs à fin juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secteur touristique espagnol a poursuivi sa dynamique de croissance au cours des sept premiers mois de 2026, avec 58,1 millions de touristes internationaux accueillis à fin juillet, soit une hausse de 4,6% en glissement annuel, selon les données publiées mardi par l’Institut national de la statistique (INE).

Cette progression des arrivées s’est accompagnée d’une hausse plus soutenue des dépenses touristiques, qui ont augmenté de 7,8% par rapport à la même période de 2025, pour dépasser 82,054 milliards d’euros.

Pour le seul mois de juillet, l’Espagne a accueilli 11,5 millions de visiteurs étrangers, en progression de 4,6% sur un an, avec des dépenses qui ont atteint 18,218 milliards d’euros, en hausse de 10,9%.

Le Royaume-Uni demeure le principal marché émetteur entre janvier et juillet, avec 11,5 millions de touristes (+4,6%), devant la France, avec plus de 7,2 millions (+1,2%), et l’Allemagne, avec près de 6,9 millions (-0,5%).

En juillet, les touristes britanniques ont également occupé la première place avec près de 2,2 millions d’arrivées (+5,6%), suivis des Français, avec près de 1,6 million (+2,3%), et des Allemands, avec 1,2 million (+2,3%). Les arrivées en provenance d’Italie (+16,9%) et de Suisse (+13,2%) ont enregistré des progressions particulièrement marquées.

En termes de dépenses, les visiteurs britanniques ont déboursé 3,038 milliards d’euros en juillet, soit 16,7% du total, devant les Allemands (1,751 milliard d’euros) et les Français (1,644 milliard).

Sur le plan régional, la Catalogne s’est maintenue comme la première destination touristique du pays entre janvier et juillet, avec 11,9 millions de visiteurs (+2,9%), devant les Îles Baléares, avec près de 9,2 millions (+1,8%), et les Canaries, avec 9 millions (-0,6%). La Catalogne a également concentré la plus grande part des dépenses touristiques cumulées, soit 18,9% du total.

Pour le seul mois de juillet, les Îles Baléares ont été la première destination des touristes internationaux, accueillant plus de 2,56 millions de visiteurs, devant la Catalogne (2,37 millions) et l’Andalousie (1,68 million).

La dépense moyenne par touriste s’est établie en juillet à 1.579 euros, en hausse de 5,9%, tandis que la dépense quotidienne moyenne a atteint 218 euros (+3,7%). La durée de séjour la plus fréquente est restée comprise entre quatre et sept nuitées, avec plus de 5,7 millions de touristes.