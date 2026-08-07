L’Espagne impose des contrôles aux frontières aux voyageurs venant d’Italie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne va instaurer des contrôles temporaires aux frontières à ses ports et aéroports pour les voyageurs en provenance d’Italie, en réponse aux mesures similaires imposées par Rome après l’afflux de migrants à Sebta, a annoncé vendredi le ministère de l’Intérieur.

Ces contrôles, mis en place « face à la persistance de la pression migratoire irrégulière » à laquelle l’Italie est confrontée, débuteront samedi à 00H00 (vendredi 22H00 GMT) et dureront jusqu’au 7 septembre, a précisé le ministère.

Cette rare brouille entre deux alliés de l’UE et de l’Otan intervient après que 72.000 migrants ont franchi la frontière depuis le Maroc vers le préside occupé de Sebta, la semaine dernière.

Le gouvernement italien a assuré vendredi n’avoir « en aucun cas l’intention de revenir sur la décision de suspendre l’application de l’accord de Schengen (de libre circulation des personnes, ndlr) aux ressortissants de pays tiers en provenance d’Espagne, au moins jusqu’au 15 août ».

Le gouvernement espagnol a de nouveau fustigé cette mesure italienne qu’il a qualifiée « d’inéquitable, contraire aux intérêts de l’UE et discriminatoire pour la population espagnole ».

S.L.