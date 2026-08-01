Nouveau mégafeu en France, des milliers d’évacuations

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Par LeSiteinfo avec MAP

Un feu de forêt d’ampleur a ravagé vendredi 1.000 hectares dans le département du Var (sud de la France), a indiqué la préfecture qui a ordonné l’évacuation de milliers de personnes des communes en danger.

« L’incendie prend de l’ampleur rapidement, renforcé par les rafales de vent. De nouvelles évacuations ont été décidées par les autorités », a indiqué le préfet du Var, Simon Babre, précisant que 2.500 personnes ont été évacuées jusqu’à présent.

Lors d’un point de presse, le responsable a expliqué que le feu fixé il y a trois jours a repris à la mi-journée, relevant que « des vents orageux ont attisé les braises encore incandescentes ».

Selon le porte-parole des sapeurs-pompiers du Var, le lieutenant Franck Graciano, l’incendie qui s’est aggravé par des sautes de feu en direction de la commune de Montfort-sur-Argens a parcouru 1.000 hectares en moins de six heures.

En Gironde (sud-ouest), après plus d’une semaine de lutte des pompiers, la situation reste « toujours stable » sur le front du mégafeu qui a dévasté 42.000 hectares même s’il est encore tôt pour savoir quand l’incendie sera fixé.

Dans ce contexte, un total de 308 personnes ont été interpellées dans le pays pour des soupçons d’implication dans des départs et des mises à feu volontaires, avait affirmé plus tôt vendredi le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

S.L