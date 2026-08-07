Crise à Sebta: l’Espagne menace l’Italie

L’Espagne a menacé vendredi l’Italie de mesures de rétorsion si Rome ne lève pas cette semaine la suspension de l’accord de libre circulation de Schengen qu’elle a instaurée à la suite de l’afflux massif de migrants dans le préside occupé de Sebta.

« Nous appelons le gouvernement italien à revoir sa position, à mettre fin aux contrôles et à traiter les Espagnols comme les autres citoyens européens. S’il ne le fait pas avant la fin de la journée du dimanche 9 août, l’Espagne sera contrainte d’adopter des mesures proportionnelles pour protéger les intérêts et la dignité de ses citoyens », avertit un communiqué du gouvernement espagnol.

Cette rare brouille entre deux alliés de l’UE et de l’OTAN intervient après que 72.000 migrants ont franchi la frontière depuis le Maroc vers Sebta, la semaine dernière, lors d’un mouvement d’une ampleur sans précédent.

Des scènes vivement critiquées par d’autres pays de l’UE partisans d’une ligne dure sur l’immigration irrégulière et la protection des frontières extérieures du bloc, parmi lesquels la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni.

Vendredi, le gouvernement espagnol a de nouveau fustigé l’Italie pour une mesure qu’il a qualifiée « d’inéquitable, contraire aux intérêts de l’UE et discriminatoire pour la population espagnole ».

Le communiqué du gouvernement espagnol ne précisait pas la nature des représailles envisagées; les mesures prises par l’Italie comprennent la fermeture des points d’entrée maritimes et aériens ainsi que le renforcement des contrôles aux frontières terrestres.

S.L