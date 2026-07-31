La France renforce ses contrôles après la crise migratoire de Sebta

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Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi avoir renforcé les contrôles à la frontière avec l’Espagne après l’afflux de migrants ces derniers jours dans le préside occupé de Sebta, en provenance de Fnideq.

Le ministre indique sur le réseau social X avoir « dès hier soir (jeudi soir) donné des instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole » et activé la « Force Frontière d’intervention rapide pour des contrôles en profondeur ».

Environ 40.000 migrants ont traversé la frontière ces derniers jours pour pénétrer dans Sebta, selon une source policière. Jeudi, plusieurs centaines de personnes selon les autorités régionales étaient entrées illégalement à Sebta, venant s’ajouter au plus de 1.500 migrants arrivés « ces derniers jours ».

« Nous avons un contrôle à la frontière franco-espagnol, il existe, d’ailleurs il a été renforcé ces derniers mois », avait rappelé vendredi matin Laurent Nuñez sur RTL. Le ministre français a en outre dit s’être entretenu jeudi avec son homologue espagnol. « On doit se parler aujourd’hui » de nouveau, a-t-il ajouté.

AFP