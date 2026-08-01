Incendies: la situation reste très sévère dans le sud de la France

Par LeSiteinfo avec MAP

La situation reste très sévère » dans le département du Var (sud de la France), où 1.250 hectares ont été parcourus par un mégafeu déclenché vendredi après une accalmie de trois jours, a indiqué samedi à Paris le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez.

Lors d’un point de presse sur l’évolution des feux de forêt dans le sud du pays, Nunez a souligné qu’il s’agit de « la situation la plus sévère sur le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône », pointant « une année à caractère exceptionnel sur le plan des incendies ».

Il a prévenu que la zone du Var où s’est déclaré un nouveau feu d’ampleur vendredi, est « considérée à très haut risque au regard des rafales de vent attendues à partir de samedi après-midi ».

Selon la préfecture, plus de 2.500 personnes ont été évacuées dans plusieurs communes en danger dans la région face à la progression rapide des flammes.

Depuis le début de l’année, 119.000 hectares ont été parcourus par les feux de forêt en France, a affirmé le ministère de l’Intérieur, selon lequel le niveau de risque reste élevé en raison notamment des températures élevées.

En outre, le feu gigantesque qui s’est déclaré le 22 juillet à l’ouest de Bordeaux « est désormais fixé et ne progresse plus » après avoir brûlé 42.000 hectares , selon la même source.

S.L