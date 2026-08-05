Une éclipse solaire spectaculaire attendue le 12 août en France

Par LeSiteinfo avec MAP

La France s’apprête à vivre, le 12 août, un événement astronomique exceptionnel avec une éclipse solaire qui sera visible sur l’ensemble du territoire métropolitain, un phénomène dont l’intensité atteindra des niveaux rarement observés depuis plus d’un siècle dans certaines régions.

Selon les informations diffusées par les autorités sanitaires et les organismes spécialisés, l’éclipse sera observable en fin de journée, avec des horaires variant selon les régions, entre environ 19h dans le nord de la France et 21h30 dans le sud. Le Soleil sera occulté entre près de 90 % et près de 100 % selon les lieux d’observation, le Sud-Ouest étant la région où le phénomène sera le plus spectaculaire.

Si l’éclipse sera partielle sur la quasi-totalité du territoire français, la bande de totalité traversera notamment le nord de l’Espagne et le Portugal, en frôlant la frontière franco-espagnole. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’occultation du disque solaire dépassera 99 %, offrant des conditions d’observation exceptionnelles.

À cette occasion, les autorités sanitaires françaises multiplient les messages de prévention, rappelant que l’observation directe du Soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine. Elles recommandent l’utilisation exclusive de lunettes spécialement conçues pour l’observation des éclipses, conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Les pouvoirs publics mettent également en garde contre l’utilisation de lunettes de soleil classiques, de filtres photographiques, de verres fumés ou encore d’anciennes lunettes utilisées lors de précédentes éclipses, qui n’offrent pas une protection suffisante contre le rayonnement solaire.

De nombreux observatoires, associations d’astronomie et collectivités prévoient d’organiser des séances publiques d’observation afin de permettre au grand public de suivre le phénomène dans des conditions de sécurité optimales.