France : Juillet 2026, le plus chaud jamais enregistré depuis 1900

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois de juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900, dépassant les précédents records de la canicule d’août 2003 et de juillet 2006, a annoncé, mardi, Météo-France.

Le mois dernier a aussi été le troisième mois de juillet le moins pluvieux dans le pays, provoquant une sécheresse des sols record, avec des conséquences importantes sur l’agriculture et favorisant les départs de feux.

Selon la même source, la sécheresse des sols superficiels s’est encore renforcée en juillet. Ces derniers apparaissent plus secs qu’en 2022 ou 2025 à la même période, à des niveaux équivalents aux records les plus bas relevés en août 2022.

Dans le même temps, la chaleur, la sécheresse et le vent ont maintenu un fort risque de feux de végétation. Le mois a également été très ensoleillé, avec un excédent moyen de 35 %, ce qui en fait le deuxième mois de juillet le plus lumineux après juillet 2022.

S.L.